В Госдуме оценили предложение по ограничению времени продажи алкоголя в магазинах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ФАН прокомментировал инициативу по ограничению времени продажи спиртного в российских магазинах.

По его мнению, вопрос сокращения времени продажи алкогольной продукции в магазинах имеет свои плюсы и минусы.

«С одной стороны, такая инициатива может действительно сократить объём легальной продажи алкогольной продукции. С другой стороны, мировой опыт говорит, что появляется другая крайность. Введение сухого закона стимулирует рост мафиозных структур, которые будут продавать нелегально алкоголь. Тем не менее главной целью является уменьшение потребления алкоголя молодёжью, поэтому предложение интересное, но оно требует более чётких расчётов и продуманных подходов», — заявил Тумусов.

Он также отметил, что методы регулирования продаж алкоголя будут работать только вместе с мерами по контролю за нелегальным рынком.

Ранее «Известия» сообщали, что Общероссийский народный фронт направил в правительство России инициативу с предложением сократить время продажи алкоголя в стране.