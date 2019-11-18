В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сократить время продажи алкоголя в России до 22:00 носит «избыточный характер», заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Как передаёт Интерфакс, он отметил, что главы регионов вправе самостоятельно принять такое решение исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта.

По его словам, в некоторых регионах руководители давно это сделали.

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.

Действующий закон позволяет торговать алкоголем до 23:00, при этом субъекты могут ужесточать эти требования.

По данным движения, Минздрав одобрил инициативу, направленную на достижение целей нацпроекта «Демография».