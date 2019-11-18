В Минздраве оценили идею сократить время продажи алкоголя в России

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал идею о сокращении времени продажи алкоголя в России.
В Минздраве оценили идею сократить время продажи алкоголя в России
  • РИА Новости

«Это хорошая инициатива, мы её поддерживаем. Вообще, это всё в логике концепции российской политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем. Нужно корректировать реализацию алкоголя по четырём направлениям: времени, месту, возрасту и цене», — убеждён специалист.

Он пояснил, что для сокращения потребления алкоголя также необходимо организовать продажу в специализированных местах.

Ранее «Известия» сообщали, что Общероссийский народный фронт направил в правительство России инициативу с предложением сократить время продажи алкоголя в стране.

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