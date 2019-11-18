В Крыму определили самый красивый цветок ежегодного Бала хризантем

Короткая ссылка
В Никитском ботаническом саду с помощью интернет-голосования выбрали самый красивый цветок ежегодного Бала хризантем, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ботсада.
В Крыму определили самый красивый цветок ежегодного Бала хризантем
  • © пресс-служба НБС

Как отметили в пресс-службе, в этом году королевой бала стала хризантема сорта «Эрмитаж», который был селекционирован в самом ботаническом саду.

Выбор «цветочной королевы» отпраздновали балом при участии коллективов исторического танца из Ялты и кадетов военно-морского училища Севастополя.

В пресс-службе также сообщили, что решение провести онлайн-голосование было принято по причине большой конкуренции среди растений. Кроме того, поклонники хризантем в социальных сетях, по мнению организаторов, проявляют себя более активно, нежели посетители выставки «Золотой цветок — 2019», которая открылась в Никитском ботаническом саду 25 октября.

В июне kp.ru сообщала, что в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге заявили о рекордном цветении кактуса «Царица ночи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить