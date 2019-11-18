В Крыму определили самый красивый цветок ежегодного Бала хризантем

В Никитском ботаническом саду с помощью интернет-голосования выбрали самый красивый цветок ежегодного Бала хризантем, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ботсада.

Как отметили в пресс-службе, в этом году королевой бала стала хризантема сорта «Эрмитаж», который был селекционирован в самом ботаническом саду.

Выбор «цветочной королевы» отпраздновали балом при участии коллективов исторического танца из Ялты и кадетов военно-морского училища Севастополя.

В пресс-службе также сообщили, что решение провести онлайн-голосование было принято по причине большой конкуренции среди растений. Кроме того, поклонники хризантем в социальных сетях, по мнению организаторов, проявляют себя более активно, нежели посетители выставки «Золотой цветок — 2019», которая открылась в Никитском ботаническом саду 25 октября.

В июне kp.ru сообщала, что в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге заявили о рекордном цветении кактуса «Царица ночи».