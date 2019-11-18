Киселёв заявил, что Россия может занять достойное место на винной карте мира

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Глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв в беседе с «Известиями» заявил, что Россия может занять достойное место на винной карте мира.
Киселёв заявил, что Россия может занять достойное место на винной карте мира
  • Pixabay

Он напомнил, что в начале ХХ века Россия экспортировала больше вина, чем импортировала.

«Сейчас, спустя 100 лет, у нас появился второй шанс, и мы должны его использовать. Для этого у нас есть всё: желание, технология», — убеждён Киселёв.

Он также отметил, что российские регионы — Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ, Ростов-на-Дону и Ставропольский край — расположены на той же широте, что и французский Бордо (45-я параллель). 

Кроме того, по мнению Киселёва, климатическая зона Владивостока, который находится на 43-й параллели, тоже подходит для выращивания винограда.

Ранее Nation News сообщало, что в Роскачестве дали рекомендации по выбору розового вина.

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