Киселёв заявил, что Россия может занять достойное место на винной карте мира

Глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв в беседе с «Известиями» заявил, что Россия может занять достойное место на винной карте мира.

Он напомнил, что в начале ХХ века Россия экспортировала больше вина, чем импортировала.

«Сейчас, спустя 100 лет, у нас появился второй шанс, и мы должны его использовать. Для этого у нас есть всё: желание, технология», — убеждён Киселёв.

Он также отметил, что российские регионы — Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ, Ростов-на-Дону и Ставропольский край — расположены на той же широте, что и французский Бордо (45-я параллель).

Кроме того, по мнению Киселёва, климатическая зона Владивостока, который находится на 43-й параллели, тоже подходит для выращивания винограда.

Ранее Nation News сообщало, что в Роскачестве дали рекомендации по выбору розового вина.