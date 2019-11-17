Источник: телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения о минировании

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Правоохранители начали проверку телецентра «Останкино» после анонимного сообщения с угрозой минирования. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Источник: телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения о минировании
  • © Иван Денисенко
  • РИА Новости

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в телецентре «Останкино» по адресу: ул. Академика Королёва, дом 12», — рассказали агентству.

Также, по словам представителя экстренных служб, угрозы о минировании поступили в адрес Дома культуры на улице Куусинена, школы-интерната №1 для обучения слепых.

В октябре ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании.

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