Источник: телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения о минировании
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- РИА Новости
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва в телецентре «Останкино» по адресу: ул. Академика Королёва, дом 12», — рассказали агентству.
Также, по словам представителя экстренных служб, угрозы о минировании поступили в адрес Дома культуры на улице Куусинена, школы-интерната №1 для обучения слепых.
В октябре ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании.