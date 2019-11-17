В ОАК анонсировали глубокую модернизацию боевых возможностей Як-130

Российский учебно-боевой самолёт Як-130 ожидает глубокая модернизация, в результате которой будут расширены его военные возможности, заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолёт, а в значительной степени боевой самолёт», — приводит его слова на выставке Dubai Airshow 2019 ТАСС.

Таким образом, самолёт сможет выполнять ещё больше задач в зависимости от требований заказчика и региона применения.

«Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учётом тех задач, которые им здесь предстоит решать», — уточнил Слюсарь.

Так, на статической экспозиции представлены авиационные средства поражения Як-130, среди которых — управляемые ракеты типа «воздух-воздух», блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы и подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм.

Ранее сообщалось, что Россия впервые представит Як-130 на международном авиасалоне в Дубае.