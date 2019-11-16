Пресс-секретарь Исаева рассказал об обстоятельствах его смерти

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Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, лидера общественно-политического движения «Новая Россия», Александр Макаренко рассказал об обстоятельствах смерти политика.
Пресс-секретарь Исаева рассказал об обстоятельствах его смерти
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Как он отметил в интервью изданию «Газета.Ru», Исаев умер, когда возвращался в Москву из Тамбова, где находился по рабочим вопросам.

«Вчера работал в Тамбове, а ночью возвращался в столицу на поезде. Стало плохо. Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы», — сказал Макаренко.

Вместе с тем он подтвердил данные о том, что смерть Исаева не носит криминального характера.

Ранее kp.ru сообщил о том, что Исаев скончался в возрасте 41 года. Как позднее заявили в СК, ведомство начало проверку по факту смерти политика и, по предварительным данным, она не носит криминального характера.

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