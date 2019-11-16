Умер политик Никита Исаев

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Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в возрасте 41 года из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на его помощницу Алину Жестовскую.
Умер политик Никита Исаев
  • © аккаунт Никиты Исаева
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«Друзья, это кошмарный сон... Сегодня ночью скоропостижно ушёл мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе», — написала она в Facebook.

Как уточняет портал, Исаеву стало плохо около трёх часов ночи 16 ноября, когда он ехал в поезде из Тамбова в Москву из командировки.

Приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

О дате и месте похорон политика будет объявлено дополнительно.

6 октября после продолжительной болезни умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.

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