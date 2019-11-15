Портал «Госуслуги» сообщил о планах выпустить обновлённое мобильное приложение

Портал «Госуслуги» планирует обновить формат своего мобильного приложения в 2020 году, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как уточняется на портале, изменения коснутся как интерфейса, так и функциональности.

В усовершенствованном приложении появится возможность оплачивать услуги при помощи новых платёжных систем. Пользователи всегда смогут получить доступ к своим персональным данным и документам. Услуга «Сканер» позволит считывать QR-коды, банковские карты и документы, а «Поисковой ассистент» упростит поиск информации при помощи голосовых и текстовых команд.