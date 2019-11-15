Портал «Госуслуги» сообщил о планах выпустить обновлённое мобильное приложение
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Как уточняется на портале, изменения коснутся как интерфейса, так и функциональности.
В усовершенствованном приложении появится возможность оплачивать услуги при помощи новых платёжных систем. Пользователи всегда смогут получить доступ к своим персональным данным и документам. Услуга «Сканер» позволит считывать QR-коды, банковские карты и документы, а «Поисковой ассистент» упростит поиск информации при помощи голосовых и текстовых команд.