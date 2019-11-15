В ходе учений «Центр-2019» отработали новые формы военных действий

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ходе стратегических учений «Центр-2019» российские вооружённые силы отработали новые формы военных действий.

«В ходе учений были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учётом опыта современных локальных войн и вооружённых конфликтов, а также операции в Сирии», — сказал Шойгу.

Он сообщил, что в ходе эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта была использована отдельная десантно-штурмовая бригада.

«Она обеспечивала действия главных сил группировки войск», — пояснил министр.

Он заявил, что в результате поставленные задачи выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством.

Впервые с момента учений «Запад-81» был десантирован парашютно-десантный полк в полном составе и более 200 единиц вооружения и военной техники.

По словам Шойгу, этого удалось добиться благодаря современным возможностям военно-транспортной авиации.

«В масштабной операции одновременно участвовал 71 самолёт Ил-76», — добавил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».