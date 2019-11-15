В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
- © СК РФ
«По данным следствия, вечером 14 ноября 2019 года на территории парка «Лосиный Остров» в городе Москве было обнаружено тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран в области туловища», — заявила пресс-служба.
В ГСУ СК по Москве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи разыскивают лиц, причастных к убийству.
Ранее в Новой Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек.