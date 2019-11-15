В Бурятии мэр уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уволил главу комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасию Кузовлеву из-за подпольного игрового клуба в здании культурно-спортивного комплекса (КСК).

«Получил информацию об игровом клубе в культурно-спортивном комплексе. Решение — освободить от занимаемой должности директора МУП «КСК ЗММК» и председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ Анастасию Кузовлеву», — написал Шутенков в Facebook.

По его словам, будет проведена проверка использования всех помещений спортивного комплекса, должность Кузовлевой в КСК займёт зампредседателя комитета по социальной и молодёжной политике Юрий Сибиряков.

Ранее в Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении.

Сообщалось, что проверка МВД Бурятии была начата после публикации в сети видеоролика, на кадрах которого женщина танцует стриптиз в одном из региональных отделений полиции.