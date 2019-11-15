В Бурятии мэр уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

Короткая ссылка
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уволил главу комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасию Кузовлеву из-за подпольного игрового клуба в здании культурно-спортивного комплекса (КСК).
В Бурятии мэр уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба
  • РИА Новости

«Получил информацию об игровом клубе в культурно-спортивном комплексе. Решение — освободить от занимаемой должности директора МУП «КСК ЗММК» и председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ Анастасию Кузовлеву», — написал Шутенков в Facebook.

По его словам, будет проведена проверка использования всех помещений спортивного комплекса, должность Кузовлевой в КСК займёт зампредседателя комитета по социальной и молодёжной политике Юрий Сибиряков.

Ранее в Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении.

Сообщалось, что проверка МВД Бурятии была начата после публикации в сети видеоролика, на кадрах которого женщина танцует стриптиз в одном из региональных отделений полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить