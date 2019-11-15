В «Интуристе» прокомментировали сообщения о покупке компании основателем турецкого холдинга

Короткая ссылка
Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщения о покупке компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.
В «Интуристе» прокомментировали сообщения о покупке компании основателем турецкого холдинга
  • РИА Новости

По его словам, компания продолжит работу и, объединив усилия с турецким инвестором, будет и дальше развивать въездной, внутренний и выездной туризм под брендом «Интурист».

«Нешет Кочкар был одним из первых инвесторов, проявивших интерес к приобретению туроператора «Интурист». Будучи опытным и успешным инвестором, он сразу увидел большие перспективы компании. Симбиоз традиций, передовых технологий и совместных возможностей обеспечит высокие результаты для развития туризма», — отметил Тополкараев.

14 ноября Кочкар сообщил о приобретении «Интуриста».

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев в беседе с Nation News рассказал о причинах спроса на отдых в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить