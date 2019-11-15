В «Интуристе» прокомментировали сообщения о покупке компании основателем турецкого холдинга

Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщения о покупке компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.

По его словам, компания продолжит работу и, объединив усилия с турецким инвестором, будет и дальше развивать въездной, внутренний и выездной туризм под брендом «Интурист».

«Нешет Кочкар был одним из первых инвесторов, проявивших интерес к приобретению туроператора «Интурист». Будучи опытным и успешным инвестором, он сразу увидел большие перспективы компании. Симбиоз традиций, передовых технологий и совместных возможностей обеспечит высокие результаты для развития туризма», — отметил Тополкараев.

14 ноября Кочкар сообщил о приобретении «Интуриста».

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев в беседе с Nation News рассказал о причинах спроса на отдых в Турции.