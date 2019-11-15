Пожар на складе с пластиковыми пакетами под Ставрополем локализован

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе с пластиковыми пакетами к северу от Ставрополя, сообщает региональное управление МЧС.

«Пожар локализован, пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разбор конструкций с целью исключения повторного возгорания», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства Олега Дегтярёва.

Ранее сообщалось, что к тушению пожара на складе под Ставрополем площадью 1500 кв. м привлечён 41 человек, задействовано 12 единиц техники.

3 ноября на складе в подмосковном Жуковском возник пожар, в результате инцидента никто не пострадал.