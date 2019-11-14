В Сургуте проведут модернизацию электроснабжения социальных объектов

В компании «Сургутские городские электрические сети» рассказали о новой инвестиционной программе, в рамках которой будет проведена модернизация электроснабжения городских социальных объектов.

Как сообщает URA.RU, в рамках реализации программы до конца 2019 года город получит около 100 км новых сетей электроснабжения и 70 мегаватт дополнительной мощи.

«Для дальнейшего развития города необходимо не только строить новые энергообъекты, но и модернизировать действующие подстанции и распределительные сети. В Северном жилом районе и центральной части города мы проводим полную реконструкцию трансформаторных и распределительных пунктов 80-х годов постройки, которые уже выработали срок службы и не соответствуют современным требованиям безопасности и работоспособности», — заявил генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер.

Инвестиции в электросетевую инфраструктуру социальных объектов Сургута составят свыше 500 тыс. руб.