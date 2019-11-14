В Кургане посетителей торгового центра эвакуировали из-за пожарной сигнализации

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В Кургане эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Пушкинский» после сработавшей там пожарной сигнализации, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В Кургане посетителей торгового центра эвакуировали из-за пожарной сигнализации
  • © ГУ МЧС России по Курганской области

По данным пресс-службы, из здания были эвакуированы 160 человек, в том числе 30 детей.

«К месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения — 27 человек и девять единиц техники», — сообщается на сайте ведомства.

В ходе осмотра торгового центра спасатели выяснили, что произошло ложное срабатывание сигнализации в зоне фуд-корта. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

В январе портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек. 

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