В Кургане посетителей торгового центра эвакуировали из-за пожарной сигнализации
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По данным пресс-службы, из здания были эвакуированы 160 человек, в том числе 30 детей.
«К месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения — 27 человек и девять единиц техники», — сообщается на сайте ведомства.
В ходе осмотра торгового центра спасатели выяснили, что произошло ложное срабатывание сигнализации в зоне фуд-корта. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.
В январе портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.