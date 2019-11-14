ФСБ раскрыла данные о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Короткая ссылка
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях, которые были совершены эстонскими карателями в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.
ФСБ раскрыла данные о преступлениях эстонских карателей под Псковом
  • © РИА Новости

Данные были предоставлены РИА Новости.

В частности, приведены показания свидетелей многочисленных казней и пыток, есть показания и самих палачей.

Отмечается, что в уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов приводятся показания трёх карателей, действовавших в лагере. Ещё один свидетель из числа бывших охранников приводит подробные детали расправ.

Первую партию из почти 300 военнопленных пригнали в ноябре 1941 года.

«За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере «Моглино» из 280 человек осталось в живых около 20», — говорится в рассекреченных документах.

В середине мая в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела о геноциде мирных граждан в 1942—1943 годах

В ведомстве рассказали, что в мае 2019 года добровольцами в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области было обнаружено захоронение времён Великой Отечественной войны — останки 42 мирных граждан, в том числе троих детей и беременной женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить