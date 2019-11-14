В Москве прошла церемония объявления победителей премии «Сделано в России»

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В Театре на Малой Бронной прошла торжественная церемония объявления победителей премии проекта «Сноб» — «Сделано в России — 2019».

Всего премия, которая присуждается за достижения в области литературы, кино и театра, а также бизнеса, науки и технологий, экологии, благотворительности и медиа, насчитывает девять номинаций: «Театр», «Кино», «Общество», «Литература», «Наука», «Бизнес», «Большая страна», «Медиа», «Экология». В 2019 году вручение прошло в восьмой раз.

В этом году в число номинантов в категории «Медиа» вошёл в том числе проект RT и журналиста, директора фонда «СПИД.Центр» Антона Красовского «Эпидемия». Победителем в данной категории стал проект «ОВД-Инфо».

В номинации «Общество» победила Ирина Меньшенина из благотворительного фонда помощи людям с синдромом Дауна «Синдром любви» и «Лаборатория Касперского» за совместный проект «Килиманджаро. Я могу!», в номинации «Бизнес» — компания Wildberries, которая занимается интернет-торговлей.

Главный приз в номинации «Большая страна» достался Татьяне и Владиславу Филёвым из группы компаний S7 за благотворительную акцию «Мы — Сибирь» по восстановлению сибирских лесов после пожаров.

Обладатель премии в номинации «Театр» — Олег Липовецкий, который получил её за спектакль «Мёртвые души», поставленный на сцене Городского драматического театра «Поиск» в Лесосибирске Красноярского края.

В номинации «Экология» премию получила горно-металлургическая компания «Норникель» — за поддержку экоактивизма и технологическое переоснащение компании.

Премия в номинации «Литература» досталась Ольге Алленовой за журналистское расследование «Форпост. Беслан и его заложники», в номинации «Наука» — главному комбустиологу Кубани Сергею Богданову за разработку инновационного способа пластических операций для пострадавших с ожогами лица.

Александр Горчилин получил премию в номинации «Кино» за фильм «Кислота».

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