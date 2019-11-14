RT провёл стрим «Светлые лица протеста» с участием Рябцевой и Серуканова

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Светлые лица протеста».

Трансляция велась на YouTube.

Ведущими выступили бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов и журналист Леся Рябцева.

В этот раз в качестве гостя студию посетил адвокат по уголовным делам Максим Пашков.

Пашков защищал интересы Айдара Губайдулина, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в ходе акции 27 июля в Москве, а также семьи, которую прокуратура просила лишить родительских прав за то, что они взяли ребёнка на несогласованный митинг в столице.

7 ноября RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», гостем которого стал актёр Павел Устинов, осуждённый на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.