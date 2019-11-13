Открыт приём заявок на участие в новом проекте платформы «Россия — страна возможностей» — во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства», сообщает НСН.

Заявочная кампания продлится до 20 декабря. Соорганизатор — Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Конкурс призван раскрыть потенциал участников, сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Подать заявки могут как состоявшиеся профессионалы, так и начинающие специалисты и студенты.

«Для индустрии гостеприимствa вaжно рaзвивaть туризм в кaждом из регионов стрaны, обеспечить кaчественное обслуживaние туристов нa местaх, поэтому особую вaжность предстaвляет регионaльный этaп конкурсa», — заявила вице-премьер России, председaтель Координaционного советa по рaзвитию туризмa, председaтель оргкомитетa конкурсa Ольгa Голодец.

Всего будет три этапа — регистрация и отборочный тур, региональные полуфиналы и финал.

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