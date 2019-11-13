МЧС предложило не отключать услуги ЖКХ задолжавшим многодетным семьям

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В МЧС России предложили не отключать газо- и электроснабжение имеющим задолженности по ЖКХ многодетным семьям, находящимся в затруднённом социальном положении.
МЧС предложило не отключать услуги ЖКХ задолжавшим многодетным семьям
  • РИА Новости

В пресс-службе ведомства уточнили, что данную инициативу предложил замглавы МЧС Игорь Кобзев после заседания общественного совета с участием уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«Исключить случаи отключения газа и электроснабжения многодетным семьям и семьям, находящимся в социально сложном положении, в связи с имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями по оплате предоставляемых услуг», — цитирует министерство ТАСС.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор, комментируя НСН предложение КПРФ о запрете отключения населению отопления и водоснабжения за долги, призвал предоставлять нуждающимся гражданам льготы на коммунальные услуги.

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