Экс-мэру Истры заочно предъявили обвинение в хищении 80 млн рублей
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«Обвиняются в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. Организатор группы — Вихарев», — цитирует судью Александра Глухова ТАСС.
По версии следствия, бюджетные средства были выделены в 2018 году на ремонт автомобильных дорог в городском округе Лосино-Петровский и строительство детского сада на 330 мест.
По данному делу арестованы четыре фигуранта, среди которых бывшая помощница Вихарева и три предпринимателя, один из которых, Алексей Деньгин, уже признал вину в мошенничестве.
«Деньгин признал себя виновным, раскаялся в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Им было также заявлено ходатайство прокурору о заключении досудебного соглашения», — заявил его адвокат.
Уточняется, что Вихарев скрылся 7 ноября после проведённых с его участием следственных действий.
Ранее сообщалось, что Вихарева задержали по подозрению в должностных преступлениях.