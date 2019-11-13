Экс-мэру Истры заочно предъявили обвинение в хищении 80 млн рублей

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Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев обвиняется в хищении 80 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы. Об этом говорится в материалах дела, озвученных в Бабушкинском суде Москвы.
Экс-мэру Истры заочно предъявили обвинение в хищении 80 млн рублей
  • © Пресс-служба городского округа Истра

«Обвиняются в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на сумму не менее 80 млн рублей. Организатор группы — Вихарев», — цитирует судью Александра Глухова ТАСС.

По версии следствия, бюджетные средства были выделены в 2018 году на ремонт автомобильных дорог в городском округе Лосино-Петровский и строительство детского сада на 330 мест.

По данному делу арестованы четыре фигуранта, среди которых бывшая помощница Вихарева и три предпринимателя, один из которых, Алексей Деньгин, уже признал вину в мошенничестве.

«Деньгин признал себя виновным, раскаялся в содеянном и активно сотрудничает со следствием. Им было также заявлено ходатайство прокурору о заключении досудебного соглашения», — заявил его адвокат. 

Уточняется, что Вихарев скрылся 7 ноября после проведённых с его участием следственных действий.

Ранее сообщалось, что Вихарева задержали по подозрению в должностных преступлениях.

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