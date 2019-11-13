В Хабаровском крае проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом

В Хабаровском крае организовали проверку по факту ДТП с микроавтобусом, сообщает TranssibInfo.com со ссылкой на региональное управление СК России.

Во вторник, 12 ноября, на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре водитель микроавтобуса, перевозивший восьмерых пассажиров, потерял контроль над управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадали три женщины, а также 16-летний подросток. Всем оказана медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее глава общественного движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, устанавливающий альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП — штраф в 10 тыс. рублей, если нет серьёзных последствий аварии.