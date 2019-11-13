Роскачество проверило автомобильные алюминиевые диски

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Специалисты Роскачества проверили автомобильные алюминиевые диски и сравнили результаты с аналогичным исследованием, проведённым в 2018 году по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Роскачество проверило автомобильные алюминиевые диски
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Исследована продукция 29 марок из России, Китая, Италии, Казахстана, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Оказалось, что некачественных товаров стало меньше, но диски китайского производства всё ещё самые небезопасные.

Как отметил глава Роскачества Максим Протасов, показатели по итогам проверки российских дисков в 2019 году заметно улучшились.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

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