В Москве пройдёт Форум молодых дипломатов

Третий Глобальный форум молодых дипломатов пройдёт в Москве 13 — 15 ноября, сообщает «Взгляд».

Планируется, что в этом году форум посетят более 160 делегатов из 85 государств мира. Главной темой предстоящей дискуссии станет «Изменение глобального миропорядка». Мероприятие организовано Советом молодых дипломатов МИД России.

Впервые в рамках форума состоится официальная церемония подписания меморандума о взаимодействии между организациями молодых сотрудников МИД России и МИД ОАЭ. По итогам мероприятия планируется разработать устав Международной ассоциации молодых дипломатов.

Также запланирована встреча с руководством МИД России. Специальными гостями станут замминистра иностранных дел Александр Грушко, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв, международный обозреватель и глава «Русской гуманитарной миссии» Евгений Примаков, специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал и др.

В 2018 году Форум молодых дипломатов проходил в Сочи. Председатель Сомали Мухаммед Аден заявил, что проведение Second Global Forum of Young Diplomats является очень важным, так как позволяет людям из разных стран обмениваться мнениями.