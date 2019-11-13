Аналитики сообщили об изменении стиля вождения у водителей в России

Аналитики центра «Авито Авто» рассказали, что россияне стали выбирать более аккуратный стиль вождения, сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса.

Число тех, кто выбирает агрессивный, скоростной стиль вождения, за год резко снизилось (с 19% до 4%), а тех, кто предпочитают ездить спокойно, напротив, увеличилось (с 6% до 20%).

Большинство опрошенных (61%) отметили, что их основной стиль поведения за рулем — «умеренный».

Согласно данным исследования, у 15% опрошенных стиль вождения зависит от настроения.

Также опрос показал, что в этом году мужчины-водители стали чаще выбирать умеренный и медленный стили вождения чаще, чем женщины — 66% против 55%.

Ранее начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru оценил ситуацию со смертностью на дорогах.