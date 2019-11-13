Аналитики сообщили об изменении стиля вождения у водителей в России
- Pixabay
Число тех, кто выбирает агрессивный, скоростной стиль вождения, за год резко снизилось (с 19% до 4%), а тех, кто предпочитают ездить спокойно, напротив, увеличилось (с 6% до 20%).
Большинство опрошенных (61%) отметили, что их основной стиль поведения за рулем — «умеренный».
Согласно данным исследования, у 15% опрошенных стиль вождения зависит от настроения.
Также опрос показал, что в этом году мужчины-водители стали чаще выбирать умеренный и медленный стили вождения чаще, чем женщины — 66% против 55%.
Ранее начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru оценил ситуацию со смертностью на дорогах.