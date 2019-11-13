Путин подписал указ о награждении Бориса Ротенберга орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского гендиректора Общества содействия развитию спортивных единоборств «Отечество» Бориса Ротенберга.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича — генерального директора некоммерческого партнёрства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», — отмечается в указе.

Ранее Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного. Вручение состоится в Кремле.