Путин подписал указ о награждении Бориса Ротенберга орденом

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского гендиректора Общества содействия развитию спортивных единоборств «Отечество» Бориса Ротенберга.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича — генерального директора некоммерческого партнёрства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», — отмечается в указе.

Ранее Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного. Вручение состоится в Кремле.

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