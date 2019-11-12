В Курганской области завели дело против экс-следователя
- РИА Новости
По имеющимся данным, в 2018 году следователь через своих посредников получил от заинтересованных лиц 1,6 млн рублей. Взяткодатели намеревались избежать уголовного преследования за незаконное производство спиртного.
«Установлено, что бывший следователь и оперуполномоченный уголовного розыска причастны к получению взятки от фигурантов уголовного дела за решение вопроса», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Следователь уволен. Сотрудник угрозыска отстранён от служебных обязанностей и по итогам проверки будет представлен к увольнению из полиции.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу экс-сотрудника СК.