В Курганской области завели дело против экс-следователя

В Курганской области завели уголовное дело в отношении бывшего следователя СУ УМВД региона, двух посредников, один из которых — действующий сотрудник полиции, и двух взяткодателей, сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СК России.

По имеющимся данным, в 2018 году следователь через своих посредников получил от заинтересованных лиц 1,6 млн рублей. Взяткодатели намеревались избежать уголовного преследования за незаконное производство спиртного.

«Установлено, что бывший следователь и оперуполномоченный уголовного розыска причастны к получению взятки от фигурантов уголовного дела за решение вопроса», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователь уволен. Сотрудник угрозыска отстранён от служебных обязанностей и по итогам проверки будет представлен к увольнению из полиции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу экс-сотрудника СК.