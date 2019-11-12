В Курганской области завели дело против экс-следователя

Короткая ссылка
В Курганской области завели уголовное дело в отношении бывшего следователя СУ УМВД региона, двух посредников, один из которых — действующий сотрудник полиции, и двух взяткодателей, сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СК России.
В Курганской области завели дело против экс-следователя
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в 2018 году следователь через своих посредников получил от заинтересованных лиц 1,6 млн рублей. Взяткодатели намеревались избежать уголовного преследования за незаконное производство спиртного.

«Установлено, что бывший следователь и оперуполномоченный уголовного розыска причастны к получению взятки от фигурантов уголовного дела за решение вопроса», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователь уволен. Сотрудник угрозыска отстранён от служебных обязанностей и по итогам проверки будет представлен к увольнению из полиции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу экс-сотрудника СК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить