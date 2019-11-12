В Союзе российских пивоваров оценили идею снятия ограничения на крепость пивных напитков

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Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов в беседе с Inforeactor оценил предложение производителей снять ограничение на продажу в России пивных напитков крепостью более 7%.
В Союзе российских пивоваров оценили идею снятия ограничения на крепость пивных напитков
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Что это даст? Позволит пивоварам производить напитки в большей палитре и лучше удовлетворять запросы потребителя во вкусе и ароматике», — заявил он.

По его словам, это даст возможность пивоварам выпускать сорта различной пивоваренной продукции.

Как отметил Мамонтов, старый регламент разрабатывался ещё девять лет назад.

Ранее газета «Известия» сообщала, что производители пива намерены инициировать внесение поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» для того, чтобы открыть импорт в Россию крепких сортов крафтового пива, доступных на международных рынках.

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