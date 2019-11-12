Эксперт оценил идею Назарбаева о встрече в Казахстане Путина и Зеленского

Короткая ссылка
Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ефремов в беседе с радио «Sputnik» прокомментировал идею Нурсултана Назарбаева организовать переговоры президентов России и Украины в Казахстане.
Эксперт оценил идею Назарбаева о встрече в Казахстане Путина и Зеленского
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы можем вспомнить, как Зеленский предлагал подключить к переговорам лидера США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В этом случае конфигурация с привлечением Казахстана мне кажется оптимальной, так как это будет разговор в рамках стран СНГ. Как ни крути, при всём влиянии США Украина привязана к большой Евразии и тем проблемам, которые существуют внутри СНГ», — подчеркнул Ефремов.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле признательны Назарбаеву и высоко ценят усилия партнёров из Казахстана в плане налаживания российско-украинских отношений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить