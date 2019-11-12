Эксперт оценил идею Назарбаева о встрече в Казахстане Путина и Зеленского

Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ефремов в беседе с радио «Sputnik» прокомментировал идею Нурсултана Назарбаева организовать переговоры президентов России и Украины в Казахстане.

«Мы можем вспомнить, как Зеленский предлагал подключить к переговорам лидера США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В этом случае конфигурация с привлечением Казахстана мне кажется оптимальной, так как это будет разговор в рамках стран СНГ. Как ни крути, при всём влиянии США Украина привязана к большой Евразии и тем проблемам, которые существуют внутри СНГ», — подчеркнул Ефремов.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле признательны Назарбаеву и высоко ценят усилия партнёров из Казахстана в плане налаживания российско-украинских отношений.