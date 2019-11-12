К выборам мэра Челябинска допустили трёх человек

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Конкурсная комиссия допустила к выборам мэра Челябинска трёх кандидатов из 15, передаёт URA.RU.
К выборам мэра Челябинска допустили трёх человек
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Победителями конкурса признаны врио мэра Наталья Котова, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев и глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков», — сообщил председатель конкурсной комиссии вице-губернатор Анатолий Векшин.

19 ноября один из кандидатов займёт пост главы города по итогам заседания городской думы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске началось заседание конкурсной комиссии по выборам мэра города.

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