К выборам мэра Челябинска допустили трёх человек

Конкурсная комиссия допустила к выборам мэра Челябинска трёх кандидатов из 15, передаёт URA.RU.

«Победителями конкурса признаны врио мэра Наталья Котова, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев и глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков», — сообщил председатель конкурсной комиссии вице-губернатор Анатолий Векшин.

19 ноября один из кандидатов займёт пост главы города по итогам заседания городской думы.

Ранее сообщалось, что в Челябинске началось заседание конкурсной комиссии по выборам мэра города.