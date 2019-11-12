В СК сообщили, что руководство «ВИМ-Авиа» предстанет перед судом по делу о мошенничестве

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В Следственном комитете России сообщили, что директор авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева предстанут перед судом по делу о мошенничестве, передаёт ФАН со ссылкой на официальный сайт СК России.
В СК сообщили, что руководство «ВИМ-Авиа» предстанет перед судом по делу о мошенничестве
  • © Александр Тарасенков
  • РИА Новости

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование в отношении Кочнева и Пантелеевой, которым предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в сфере кредитования и использовании подложных документов. 

По мнению следствия, компания «ВИМ-Авиа», собственником которой является Рашид Мурсекаев, представляла собой мошенническую схему: руководство перевозчика скрывало убытки, указывая в бухгалтерской отчётности ложные сведения о прибыли.

Мурсекаев и финансовый директор авиакомпании Алевтина Калашникова покинули Россию и объявлены в международный розыск.

В 2018 году Арбитражный суд Татарстана признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом. 

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