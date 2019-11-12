Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
- Ольга Алисова / © Агентство городских новостей «Москва»
«Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока, и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове», — сообщил собеседник.
Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года.
Дело получило огласку после того, как по результатам экспертизы в крови ребёнка обнаружили концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.
Позднее выяснилось, что эксперт ошибочно выявил в крови мальчика алкоголь. В итоге он получил десять месяцев исправительных работ.
Водитель Ольга Алисова была признана виновной в ДТП. Ей назначили наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Она отсидела весь срок с учётом времени, проведённого в СИЗО.
Она дважды подавала прошения об УДО, но они не были удовлетворены.