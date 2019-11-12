Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
  • Ольга Алисова / © Агентство городских новостей «Москва»

«Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании срока, и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове», — сообщил собеседник. 

Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года.

Дело получило огласку после того, как по результатам экспертизы в крови ребёнка обнаружили концентрацию этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения.

Позднее выяснилось, что эксперт ошибочно выявил в крови мальчика алкоголь. В итоге он получил десять месяцев исправительных работ.

Водитель Ольга Алисова была признана виновной в ДТП. Ей назначили наказание в виде трёх лет колонии-поселения. Она отсидела весь срок с учётом времени, проведённого в СИЗО.

Она дважды подавала прошения об УДО, но они не были удовлетворены.

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