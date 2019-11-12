Роскачество создаст платформу для мониторинга интернет-магазинов

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Центр цифровой экспертизы Роскачества создаст платформу для мониторинга интернет-магазинов. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт организации.
Роскачество создаст платформу для мониторинга интернет-магазинов
  • Pixabay

Пилотный проект запустят в ноябре. Специалисты объяснят потребителям, каким интернет-магазинам можно доверять и на что следует обращать внимание при покупке.

В полную силу платформа заработает в 2020 году.

К примеру, специалисты будут проверять наличие у интернет-магазина политики в отношении обработки персональных данных, использование протокола шифрования HTTPS и действительного SSL-сертификата, отсутствие переводов на карты физлиц или электронные кошельки при оплате товара.

Сайтам будут присваивать баллы и электронные сертификаты Роскачества.

Вторая часть проверки — оценка качества работы магазина самими покупателями.

Ранее, как сообщал Nation News, в Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах.

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