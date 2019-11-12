В Мурманске открылся молодёжный научный форум «Шаг в будущее»

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В Мурманске начал работу молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». Он продлится до 16 ноября, сообщает Пятый канал.
В Мурманске открылся молодёжный научный форум «Шаг в будущее»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Конкурс проходит по 17 направлениям, среди которых математика, химия, инженерное дело, информатика, экология.

«Для Мурманской области тема науки, тема образования является приоритетной. Именно поэтому мы запускаем научно-арктический заполярный научный центр», — заявил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, в регионе огромное количество талантливых ребят.

Программа форума также включает мастер-классы и интерактивные программы.

Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».

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