В Мурманске открылся молодёжный научный форум «Шаг в будущее»
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- РИА Новости
Конкурс проходит по 17 направлениям, среди которых математика, химия, инженерное дело, информатика, экология.
«Для Мурманской области тема науки, тема образования является приоритетной. Именно поэтому мы запускаем научно-арктический заполярный научный центр», — заявил губернатор Андрей Чибис.
По его словам, в регионе огромное количество талантливых ребят.
Программа форума также включает мастер-классы и интерактивные программы.
Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».