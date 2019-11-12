В Кремле отвергли идею входа в интернет «по паспорту»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан и станет проявлением цензуры.

«Конечно, станет, конечно, нарушает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее ТАСС сообщил, что глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил в Государственную думу и Совет Федерации письмо с предложением обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.

При этом в ассоциации предложили, чтобы регистрация несовершеннолетних граждан осуществлялась по документам их родителей либо законных представителей.