В Кремле отвергли идею входа в интернет «по паспорту»
- Pixabay
«Конечно, станет, конечно, нарушает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее ТАСС сообщил, что глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил в Государственную думу и Совет Федерации письмо с предложением обсудить введение в России обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет.
При этом в ассоциации предложили, чтобы регистрация несовершеннолетних граждан осуществлялась по документам их родителей либо законных представителей.