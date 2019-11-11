Эксперт оценил возможность повышения цен на сотовую связь
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Он согласился, что траты на телефон увеличились после отмены роуминга внутри страны, когда операторам пришлось перекладывать свои расходы на пользователей.
«Тарифы выросли, но сейчас ситуация относительно стабильная. Появились тарифы с безлимитным интернетом — одно время их не было совсем. Также сейчас меняется формат потребления: люди всё больше пользуются интернетом и практически не пользуются смс. Голосовая связь остаётся, но её тоже уже меньше используют»,— отметил он.
Соловьёв предположил, что тарифы будут расти и дальше, однако о резком скачке стоимости речи не идёт.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с телеканалом «360» оценил необходимость повышения тарифов на сотовую связь.