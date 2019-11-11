Эксперт оценил возможность повышения цен на сотовую связь

Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News прокомментировал перспективу роста тарифов на мобильную связь.

Он согласился, что траты на телефон увеличились после отмены роуминга внутри страны, когда операторам пришлось перекладывать свои расходы на пользователей.

«Тарифы выросли, но сейчас ситуация относительно стабильная. Появились тарифы с безлимитным интернетом — одно время их не было совсем. Также сейчас меняется формат потребления: люди всё больше пользуются интернетом и практически не пользуются смс. Голосовая связь остаётся, но её тоже уже меньше используют»,— отметил он.

Соловьёв предположил, что тарифы будут расти и дальше, однако о резком скачке стоимости речи не идёт.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с телеканалом «360» оценил необходимость повышения тарифов на сотовую связь.