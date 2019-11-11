Эксперт оценил необходимость повышения тарифов на сотовую связь

Генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал необходимость повышения цен на услуги сотовой связи.

По его словам, закон о персональных данных, закон Яровой и закон о суверенном Рунете, а также повышение ставки НДС с 1 января 2020 года и отмена национального роуминга на территории страны потребовали от операторов значительных инвестиций. Всё это отразилось на стоимости тарифов сотовой связи и развитии технологии 5G в стране.

Кусков отметил, что за последние несколько лет сотовая связь в России была одной из самых дешёвых в мире.

«Она не дорожала так, как гречка или коммунальные услуги. Сейчас трудно представить себе человека, который не пользуется сотовым телефоном, но ввиду принятия этих законов операторы вынуждены были реагировать — и не только стоимостными характеристиками, но и откладыванием запуска сетей пятого поколения», — подчеркнул специалист.

Кусков также уточнил, что сети 5G должны были появиться в России в 2020 году, но в настоящее время запуск отложен.

Ранее заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала в беседе с сайтом «Москва 24» сообщения о возможном росте цен на услуги мобильной связи в 2020 году.