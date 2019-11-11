Эксперт оценил перспективы отказа от наличных денег в России

Короткая ссылка
Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал итоги опроса «Левада-Центра», согласно которым использование наличных средств продолжает оставаться самым распространённым способом оплаты в России.
Эксперт оценил перспективы отказа от наличных денег в России
  • РИА Новости

По его мнению, банки сами вынуждают граждан России активнее использовать безналичный расчёт.

«Например, банки начинают рассматривать обычные переводы средств между физическими лицами как доход и как бы говорят: «Вы не имеете права дарить друг другу подарки, это невозможно, это запрещено»... А люди, в свою очередь, делают вывод, что это неудобный способ, потому что он ведёт к неприятностям. Поэтому мы можем видеть, что несколько лет назад в России была тенденция к снижению использования наличных, но в последнее время она стала исчезать», — отметил Хазин. 

Он также полагает, что отказ от наличных денег невозможен без повышения уровня жизни населения.

Ранее главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с наличными и безналичными расчётами в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить