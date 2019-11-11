Эксперт оценил перспективы отказа от наличных денег в России

Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал итоги опроса «Левада-Центра», согласно которым использование наличных средств продолжает оставаться самым распространённым способом оплаты в России.

По его мнению, банки сами вынуждают граждан России активнее использовать безналичный расчёт.

«Например, банки начинают рассматривать обычные переводы средств между физическими лицами как доход и как бы говорят: «Вы не имеете права дарить друг другу подарки, это невозможно, это запрещено»... А люди, в свою очередь, делают вывод, что это неудобный способ, потому что он ведёт к неприятностям. Поэтому мы можем видеть, что несколько лет назад в России была тенденция к снижению использования наличных, но в последнее время она стала исчезать», — отметил Хазин.

Он также полагает, что отказ от наличных денег невозможен без повышения уровня жизни населения.

Ранее главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с наличными и безналичными расчётами в России.