В Госдуме оценили необходимость введения маркировки «не рекомендовано для детей»

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Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о необходимости введения предупреждения «не рекомендовано для детей» для маркировки произведений искусства.
В Госдуме оценили необходимость введения маркировки «не рекомендовано для детей»
  • © duma.gov.ru

По её словам, такое нововведение позволит родителям и учителям самим решать, на какие культурные мероприятия можно ходить несовершеннолетним.

«В Третьяковской галерее проходила выставка выдающегося отечественного живописца, мастера сурового стиля Гелия Коржева. Посетители, которые привели с собой детей-подростков, обратились с жалобой в администрацию: якобы картины оказывают негативное воздействие на их психику. Третьяковка вынужденно промаркировала выставку 18+. Хотя именно в таких случаях может помочь предупреждение «не рекомендовано для детей». Дальше родители и педагоги сами решают, нужно посещать данное мероприятие или нет», — пояснила Ямпольская.

Ранее детский писатель Григорий Остер в беседе с Nation News прокомментировал предложение изменить возрастную маркировку в России.

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