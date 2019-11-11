В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве

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В Кремле не располагают данными о том, есть ли у родственников сирийского лидера Башара Асада недвижимость в комплексе Москва-Сити. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
  • РИА Новости

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.

«Нам неизвестно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок. Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности», — сказал он.

Как подчеркнул Песков, очень много как российских граждан, так и граждан других государств «покупают здесь объекты недвижимости».

Он отметил, что это «широко распространённая практика».

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