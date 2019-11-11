В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
- РИА Новости
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
«Нам неизвестно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок. Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности», — сказал он.
Как подчеркнул Песков, очень много как российских граждан, так и граждан других государств «покупают здесь объекты недвижимости».
Он отметил, что это «широко распространённая практика».