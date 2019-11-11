В московском метро погибла женщина
- РИА Новости
«Около 12:13 на станции метро «Таганская» Кольцевой линии Московского метрополитена с платформы под прибывающий электропоезд упал человек», — приводит Интерфакс сообщение управления внутренних дел на метрополитене.
Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть потерпевшей.
Проводится проверка.
В сентябре сообщалось, что на станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы при падении на рельсы погиб мужчина.