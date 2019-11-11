СМИ: В России может появиться единый регулятор для табачного рынка
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Как заявил глава организации Султан Хамзаев, в формировании инициативы принимали участие около 150 экспертов, в том числе социологи, юристы, психологи, родительские комитеты.
Ростабак призван качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табачной продукции. Также предложено создать систему регулирования, которая будет обеспечивать преференции российским товарам.
По оценке «Трезвой России», совершенствование контроля и регулирования отрасли обеспечит ежегодно 350 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет.
Как заявили в Минсельхозе, в случае поступлений предложений в ведомство их рассмотрят в установленном порядке, а в пресс-службе Минздрава отметили, что если письмо будет передано, то они изучат инициативу «с привлечением представителей экспертного сообщества».
В свою очередь, в Минэкономразвития сказали, что необходимость создания такого ведомства нуждается в дополнительном обосновании.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.