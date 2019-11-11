СМИ: В России может появиться единый регулятор для табачного рынка

В России может появиться единый регулятор для табачного рынка — Федеральная служба по регулированию табачного рынка (Ростабак). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо «Трезвой России», адресованной первому вице-премьеру Антону Силуанову.

Как заявил глава организации Султан Хамзаев, в формировании инициативы принимали участие около 150 экспертов, в том числе социологи, юристы, психологи, родительские комитеты.

Ростабак призван качественно изменить подходы к контролю за производством, оборотом и потреблением табачной продукции. Также предложено создать систему регулирования, которая будет обеспечивать преференции российским товарам.

По оценке «Трезвой России», совершенствование контроля и регулирования отрасли обеспечит ежегодно 350 млрд рублей дополнительных поступлений в бюджет.

Как заявили в Минсельхозе, в случае поступлений предложений в ведомство их рассмотрят в установленном порядке, а в пресс-службе Минздрава отметили, что если письмо будет передано, то они изучат инициативу «с привлечением представителей экспертного сообщества».

В свою очередь, в Минэкономразвития сказали, что необходимость создания такого ведомства нуждается в дополнительном обосновании.

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