В Удмуртии рассказали о проекте благоустройства общественных пространств в моногородах

В Удмуртии сообщили о создании новых благоустроенных пространств в моногородах с целью развития бизнеса, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В ведомстве подчеркнули, что ключевой особенностью новых зон отдыха станет активное развитие в них малого и среднего бизнеса. В проект благоустройства включены моногорода Воткинск, Глазов и Сарапуль.

В центре Воткинска появится новая пешеходная зона с торговыми павильонами и кафе, в Глазове на площади Свободы будет организован променад, а в Сарапуле создадут непрерывную пешеходную зону между набережной и административной частью города.

Ранее заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в беседе с НСН прокомментировал возможность пересмотра списка моногородов в России.