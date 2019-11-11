Два человека пострадали при столкновении семи машин в Москве

Два человека получили травмы в результате столкновения семи машин на юго-востоке Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Возле дома номер 47 на Волгоградском проспекте столкнулись семь легковых автомашин, пострадали два человека», — сказал собеседник.

Он уточнил, что из-за аварии было перекрыто движение по трём полосам в сторону центра.

Ранее в ДТП с маршруткой и автобусом в Москве пострадали четыре человека.

4 ноября телеканал «360» сообщал, что в результате аварии в Московской области погибли два человека, ещё двое пострадали.