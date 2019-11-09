При столкновении двух автобусов в Уфе погиб водитель

В Уфе столкнулись два автобуса из-за того, что одному из водителей стало плохо за рулём, он скончался.

«50-летний мужчина за рулем автобуса Hyundai, двигаясь по улице Мушникова, из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом», — приводит РИА Новости сообщение управления ГИБДД по Башкирии.

Пассажиры автобуса Hyundai рассказали, что водителю вдруг стало плохо и он потерял управление. Мужчина позднее скончался в карете скорой помощи.

Пассажиры автобусов не пострадали.

В августе сообщалось, что автобус в городе Долгопрудном Московской области задавил насмерть двух пешеходов. По данным источника, водителю автобуса стало плохо за рулём.