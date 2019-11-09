При столкновении двух автобусов в Уфе погиб водитель

Короткая ссылка
В Уфе столкнулись два автобуса из-за того, что одному из водителей стало плохо за рулём, он скончался.
При столкновении двух автобусов в Уфе погиб водитель
  • © Управление гражданской защиты г. Уфы

«50-летний мужчина за рулем автобуса Hyundai, двигаясь по улице Мушникова, из-за плохого самочувствия выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с НефАЗом», — приводит РИА Новости сообщение управления ГИБДД по Башкирии.

Пассажиры автобуса Hyundai рассказали, что водителю вдруг стало плохо и он потерял управление. Мужчина позднее скончался в карете скорой помощи.

Пассажиры автобусов не пострадали.

В августе сообщалось, что автобус в городе Долгопрудном Московской области задавил насмерть двух пешеходов. По данным источника, водителю автобуса стало плохо за рулём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить