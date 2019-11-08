Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море

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Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море
  • © Олег Кулешов
  • РИА Новости

«Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

В конце октября подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».

Испытания прошли в акватории Белого моря — удар был нанесён по полигону Кура на Камчатке, находящемуся на расстоянии свыше 5 тыс. км от точки пуска.

Ожидается, что подводная лодка проекта «Борей-А» войдёт в состав ВМФ России до конца года.

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