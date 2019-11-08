В районе строительства трассы «Таврида» обезвредили более 20 снарядов времён войны
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- РИА Новости
Их нашли в районе посёлка Мекензиевы Горы.
«Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что перед ними одна противотанковая мина Mi-35 и более 20 советских и немецких артиллерийских снарядов калибра от 76 мм до 180 мм, которые не прошли канал ствола орудия», — заявили в пресс-службе севастопольского управления Росгвардии.
Боеприпасы были переданы представителям МЧС для ликвидации.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён войны.