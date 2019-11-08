В районе строительства трассы «Таврида» обезвредили более 20 снарядов времён войны

В районе строительства трассы «Таврида» обнаружили более 20 снарядов времён Великой Отечественной войны, передаёт «Новый Севастополь».

Их нашли в районе посёлка Мекензиевы Горы.

«Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что перед ними одна противотанковая мина Mi-35 и более 20 советских и немецких артиллерийских снарядов калибра от 76 мм до 180 мм, которые не прошли канал ствола орудия», — заявили в пресс-службе севастопольского управления Росгвардии.

Боеприпасы были переданы представителям МЧС для ликвидации.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён войны.