В районе строительства трассы «Таврида» обезвредили более 20 снарядов времён войны

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В районе строительства трассы «Таврида» обнаружили более 20 снарядов времён Великой Отечественной войны, передаёт «Новый Севастополь».
В районе строительства трассы «Таврида» обезвредили более 20 снарядов времён войны
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Их нашли в районе посёлка Мекензиевы Горы.

«Взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что перед ними одна противотанковая мина Mi-35 и более 20 советских и немецких артиллерийских снарядов калибра от 76 мм до 180 мм, которые не прошли канал ствола орудия», — заявили в пресс-службе севастопольского управления Росгвардии.

Боеприпасы были переданы представителям МЧС для ликвидации.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён войны.

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