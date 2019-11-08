В Тобольске начали выдавать паспорта великого путешественника

Тобольск вошел в список городов, за посещение которых можно получить паспорт великого путешественника, сообщает Nashgorod.ru.

Получить паспорт можно, заполнив специальный бланк в любом из городов — членов Ассоциации малых туристических городов России, уточнили в администрации Тобольска.

При посещении каждого из этих городов туристы также могут поставить в паспорт оттиск штампа того или иного населённого пункта. За наличие всех 14 штампов выдаётся специальный приз.

Ранее портал kp.ru со ссылкой на данные сервиса TVIL.ru сообщил о самых популярных малых городах России для поездок на выходные.